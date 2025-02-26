クォートセクション
ZIMV: ZimVie Inc

18.90 USD 0.02 (0.11%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZIMVの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.86の安値と18.92の高値で取引されました。

ZimVie Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.86 18.92
1年のレンジ
8.15 19.01
以前の終値
18.88
始値
18.90
買値
18.90
買値
19.20
安値
18.86
高値
18.92
出来高
291
1日の変化
0.11%
1ヶ月の変化
0.21%
6ヶ月の変化
76.14%
1年の変化
19.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K