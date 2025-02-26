通貨 / ZIMV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZIMV: ZimVie Inc
18.90 USD 0.02 (0.11%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZIMVの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.86の安値と18.92の高値で取引されました。
ZimVie Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIMV News
- ZimVie (ZIMV) Q2 EPS Doubles to $0.26
- B.Riley downgrades ZimVie stock rating to Neutral on acquisition news
- ZimVie earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ZimVie partners with Osstem Implant to expand in Chinese dental market
- Barclays upgrades ZimVie stock rating to Equalweight on Archimed merger
- ZimVie stock soars after $730 million acquisition deal with ARCHIMED
- ZimVie Doubles — And Then Some — On Its Second Takeover Deal
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ZimVie to be acquired by ARCHIMED in $730 million deal
- ZimVie: Screening Cheap (NASDAQ:ZIMV)
- ZimVie Announces Launch of RealGUIDE ® Dental Implant Software Suite and Implant Concierge ® Service in Japan
- ZimVie at Stifel Jaws & Paws: Strategic Moves in Dental Market
- ZimVie stock plunges to 52-week low, hitting 8.54 USD
- UBS cuts ZimVie stock price target to $10 from $16, stays neutral
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- Dental Players Dentsply Sirona, ZimVie Show Weak Growth Outlook: Analyst - ZimVie (NASDAQ:ZIMV), Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY)
- Needham cuts Dentsply Sirona and ZimVie to ‘hold’ on weak dental market outlook
- This UiPath Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Moelis (NYSE:MC), Federal Realty Investment (NYSE:FRT)
- ZimVie (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZIMV)
1日のレンジ
18.86 18.92
1年のレンジ
8.15 19.01
- 以前の終値
- 18.88
- 始値
- 18.90
- 買値
- 18.90
- 買値
- 19.20
- 安値
- 18.86
- 高値
- 18.92
- 出来高
- 291
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 0.21%
- 6ヶ月の変化
- 76.14%
- 1年の変化
- 19.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K