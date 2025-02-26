Валюты / ZIMV
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ZIMV: ZimVie Inc
18.89 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZIMV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.88, а максимальная — 18.90.
Следите за динамикой ZimVie Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZIMV
- ZimVie (ZIMV) Q2 EPS Doubles to $0.26
- B.Riley downgrades ZimVie stock rating to Neutral on acquisition news
- ZimVie earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ZimVie partners with Osstem Implant to expand in Chinese dental market
- Barclays upgrades ZimVie stock rating to Equalweight on Archimed merger
- ZimVie stock soars after $730 million acquisition deal with ARCHIMED
- ZimVie Doubles — And Then Some — On Its Second Takeover Deal
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ZimVie to be acquired by ARCHIMED in $730 million deal
- ZimVie: Screening Cheap (NASDAQ:ZIMV)
- ZimVie Announces Launch of RealGUIDE ® Dental Implant Software Suite and Implant Concierge ® Service in Japan
- ZimVie at Stifel Jaws & Paws: Strategic Moves in Dental Market
- ZimVie stock plunges to 52-week low, hitting 8.54 USD
- UBS cuts ZimVie stock price target to $10 from $16, stays neutral
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- Dental Players Dentsply Sirona, ZimVie Show Weak Growth Outlook: Analyst - ZimVie (NASDAQ:ZIMV), Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY)
- Needham cuts Dentsply Sirona and ZimVie to ‘hold’ on weak dental market outlook
- This UiPath Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Moelis (NYSE:MC), Federal Realty Investment (NYSE:FRT)
- ZimVie (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZIMV)
Дневной диапазон
18.88 18.90
Годовой диапазон
8.15 19.01
- Предыдущее закрытие
- 18.89
- Open
- 18.89
- Bid
- 18.89
- Ask
- 19.19
- Low
- 18.88
- High
- 18.90
- Объем
- 363
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 76.05%
- Годовое изменение
- 19.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.