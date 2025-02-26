CotationsSections
Devises / ZIMV
ZIMV: ZimVie Inc

18.91 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZIMV a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.89 et à un maximum de 18.91.

Suivez la dynamique ZimVie Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.89 18.91
Range Annuel
8.15 19.01
Clôture Précédente
18.90
Ouverture
18.90
Bid
18.91
Ask
19.21
Plus Bas
18.89
Plus Haut
18.91
Volume
336
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
0.27%
Changement à 6 Mois
76.23%
Changement Annuel
19.91%
