ZIMV: ZimVie Inc
18.91 USD 0.01 (0.05%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZIMV a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.89 et à un maximum de 18.91.
Suivez la dynamique ZimVie Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZIMV Nouvelles
- ZimVie (ZIMV) Q2 EPS Doubles to $0.26
- B.Riley downgrades ZimVie stock rating to Neutral on acquisition news
- ZimVie earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ZimVie partners with Osstem Implant to expand in Chinese dental market
- Barclays upgrades ZimVie stock rating to Equalweight on Archimed merger
- ZimVie stock soars after $730 million acquisition deal with ARCHIMED
- ZimVie Doubles — And Then Some — On Its Second Takeover Deal
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ZimVie to be acquired by ARCHIMED in $730 million deal
- ZimVie: Screening Cheap (NASDAQ:ZIMV)
- ZimVie Announces Launch of RealGUIDE ® Dental Implant Software Suite and Implant Concierge ® Service in Japan
- ZimVie at Stifel Jaws & Paws: Strategic Moves in Dental Market
- ZimVie stock plunges to 52-week low, hitting 8.54 USD
- UBS cuts ZimVie stock price target to $10 from $16, stays neutral
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- Dental Players Dentsply Sirona, ZimVie Show Weak Growth Outlook: Analyst - ZimVie (NASDAQ:ZIMV), Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY)
- Needham cuts Dentsply Sirona and ZimVie to ‘hold’ on weak dental market outlook
- This UiPath Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Moelis (NYSE:MC), Federal Realty Investment (NYSE:FRT)
- ZimVie (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- ZimVie Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ZIMV)
Range quotidien
18.89 18.91
Range Annuel
8.15 19.01
- Clôture Précédente
- 18.90
- Ouverture
- 18.90
- Bid
- 18.91
- Ask
- 19.21
- Plus Bas
- 18.89
- Plus Haut
- 18.91
- Volume
- 336
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.27%
- Changement à 6 Mois
- 76.23%
- Changement Annuel
- 19.91%
20 septembre, samedi