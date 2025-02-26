Währungen / ZIMV
ZIMV: ZimVie Inc
18.90 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZIMV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.89 bis zu einem Hoch von 18.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZimVie Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZIMV News
- ZimVie (ZIMV) Q2 EPS Doubles to $0.26
- B.Riley downgrades ZimVie stock rating to Neutral on acquisition news
- ZimVie earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- ZimVie partners with Osstem Implant to expand in Chinese dental market
- Barclays upgrades ZimVie stock rating to Equalweight on Archimed merger
- ZimVie stock soars after $730 million acquisition deal with ARCHIMED
- ZimVie Doubles — And Then Some — On Its Second Takeover Deal
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Nasdaq Surges Over 100 Points; Domino's Shares Fall After Q2 Results - Barnes & Noble Education (NYSE:BNED), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- Dow Gains 50 Points; Verizon Earnings Top Views - OceanPal (NASDAQ:OP), ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE)
- ZimVie to be acquired by ARCHIMED in $730 million deal
- ZimVie: Screening Cheap (NASDAQ:ZIMV)
- ZimVie Announces Launch of RealGUIDE ® Dental Implant Software Suite and Implant Concierge ® Service in Japan
- ZimVie at Stifel Jaws & Paws: Strategic Moves in Dental Market
- ZimVie stock plunges to 52-week low, hitting 8.54 USD
- UBS cuts ZimVie stock price target to $10 from $16, stays neutral
- ZimVie to Participate in the Stifel 2025 Jaws & Paws Conference
- Dental Players Dentsply Sirona, ZimVie Show Weak Growth Outlook: Analyst - ZimVie (NASDAQ:ZIMV), Dentsply Sirona (NASDAQ:XRAY)
- Needham cuts Dentsply Sirona and ZimVie to ‘hold’ on weak dental market outlook
- This UiPath Analyst Turns Bearish; Here Are Top 5 Downgrades For Thursday - Moelis (NYSE:MC), Federal Realty Investment (NYSE:FRT)
- ZimVie (ZIMV) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
18.89 18.90
Jahresspanne
8.15 19.01
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.90
- Eröffnung
- 18.90
- Bid
- 18.90
- Ask
- 19.20
- Tief
- 18.89
- Hoch
- 18.90
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- 76.14%
- Jahresänderung
- 19.85%
