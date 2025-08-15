Dövizler / YUM
YUM: Yum! Brands Inc
145.65 USD 0.36 (0.25%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
YUM fiyatı bugün 0.25% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 145.15 ve Yüksek fiyatı olarak 146.95 aralığında işlem gördü.
Yum! Brands Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
YUM haberleri
- Yum! Brands: Trends At Taco Bell And KFC Remain Encouraging (NYSE:YUM)
- Raising Cane’s rival closes failed fast-food locations
- KFC ABD, Melissa Cash’i yeni pazarlama müdürü olarak atadı
- KFC US names Melissa Cash as new chief marketing officer
- Why Is Brinker International (EAT) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- KFC, Türkiye’nin HD Holding ile franchise anlaşması imzaladı
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Yum Brands names insider Ranjith Roy as CFO amid leadership shuffle
- Yum! Brands announces key leadership changes ahead of CEO transition
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Yum! Brands stock dips as Goldman Sachs reiterates Buy rating
- Starbucks rolls out AI for inventory counting
- Yum! Brands plans to refinance $938 million in Taco Bell notes
- Australian KFC franchisee Collins Foods surges on upbeat sales
- How Taco Bell’s Menu Strategy Has Helped Boost Yum! Brands Stock (YUM) in 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Yum! Brands declares $0.71 quarterly dividend payable in September
- McDonald's to launch four new items inspired by classic 1980s era
- Dollar General stock holds steady as Telsey reiterates Market Perform rating
- Dollar General recalls Donny Lau to join as finance chief
- Historic fast-food restaurant closing in Chapter 11 bankruptcy
- Taco Bell to bring back five favorites after 20 years
- Can Domino's New Menu Additions Boost Average Ticket Size?
- Pizza Hut menu adds a completely new type of pizza
Günlük aralık
145.15 146.95
Yıllık aralık
122.13 163.30
- Önceki kapanış
- 145.29
- Açılış
- 145.24
- Satış
- 145.65
- Alış
- 145.95
- Düşük
- 145.15
- Yüksek
- 146.95
- Hacim
- 3.924 K
- Günlük değişim
- 0.25%
- Aylık değişim
- 0.55%
- 6 aylık değişim
- -7.49%
- Yıllık değişim
- 4.42%
21 Eylül, Pazar