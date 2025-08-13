Валюты / YUM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
YUM: Yum! Brands Inc
147.95 USD 0.98 (0.66%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс YUM за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 147.20, а максимальная — 149.92.
Следите за динамикой Yum! Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости YUM
- KFC US назначает Мелиссу Кэш новым директором по маркетингу
- KFC US names Melissa Cash as new chief marketing officer
- Why Is Brinker International (EAT) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- KFC подписывает франчайзинговое соглашение с турецкой HD Holding
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Yum Brands names insider Ranjith Roy as CFO amid leadership shuffle
- Yum! Brands announces key leadership changes ahead of CEO transition
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Yum! Brands stock dips as Goldman Sachs reiterates Buy rating
- Starbucks rolls out AI for inventory counting
- Yum! Brands plans to refinance $938 million in Taco Bell notes
- Australian KFC franchisee Collins Foods surges on upbeat sales
- How Taco Bell’s Menu Strategy Has Helped Boost Yum! Brands Stock (YUM) in 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Yum! Brands declares $0.71 quarterly dividend payable in September
- McDonald's to launch four new items inspired by classic 1980s era
- Dollar General stock holds steady as Telsey reiterates Market Perform rating
- Dollar General recalls Donny Lau to join as finance chief
- Historic fast-food restaurant closing in Chapter 11 bankruptcy
- Taco Bell to bring back five favorites after 20 years
- Can Domino's New Menu Additions Boost Average Ticket Size?
- Pizza Hut menu adds a completely new type of pizza
- Taco Bell menu adds Mtn Dew flavors, Street Chalupas, steak items
- Yum! Brands Is Pricey, Debt-Heavy, But Still Worth Holding (NYSE:YUM)
Дневной диапазон
147.20 149.92
Годовой диапазон
122.13 163.30
- Предыдущее закрытие
- 148.93
- Open
- 149.20
- Bid
- 147.95
- Ask
- 148.25
- Low
- 147.20
- High
- 149.92
- Объем
- 3.469 K
- Дневное изменение
- -0.66%
- Месячное изменение
- 2.13%
- 6-месячное изменение
- -6.03%
- Годовое изменение
- 6.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.