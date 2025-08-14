KurseKategorien
YUM: Yum! Brands Inc

145.29 USD 2.95 (1.99%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von YUM hat sich für heute um -1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.80 bis zu einem Hoch von 147.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Yum! Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
144.80 147.83
Jahresspanne
122.13 163.30
Vorheriger Schlusskurs
148.24
Eröffnung
147.83
Bid
145.29
Ask
145.59
Tief
144.80
Hoch
147.83
Volumen
3.418 K
Tagesänderung
-1.99%
Monatsänderung
0.30%
6-Monatsänderung
-7.72%
Jahresänderung
4.17%
