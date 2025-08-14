Währungen / YUM
YUM: Yum! Brands Inc
145.29 USD 2.95 (1.99%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von YUM hat sich für heute um -1.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 144.80 bis zu einem Hoch von 147.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Yum! Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YUM News
Tagesspanne
144.80 147.83
Jahresspanne
122.13 163.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 148.24
- Eröffnung
- 147.83
- Bid
- 145.29
- Ask
- 145.59
- Tief
- 144.80
- Hoch
- 147.83
- Volumen
- 3.418 K
- Tagesänderung
- -1.99%
- Monatsänderung
- 0.30%
- 6-Monatsänderung
- -7.72%
- Jahresänderung
- 4.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K