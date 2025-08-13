Divisas / YUM
YUM: Yum! Brands Inc
148.24 USD 0.29 (0.20%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de YUM de hoy ha cambiado un 0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 147.89, mientras que el máximo ha alcanzado 150.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Yum! Brands Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
YUM News
- KFC EE.UU. nombra a Melissa Cash como nueva directora de marketing
- KFC US names Melissa Cash as new chief marketing officer
- Why Is Brinker International (EAT) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- Consumers Flock Back To Restaurants Driving August Sales Jump - Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Domino's Pizza (NASDAQ:DPZ)
- Yum Brands names insider Ranjith Roy as CFO amid leadership shuffle
- Yum! Brands announces key leadership changes ahead of CEO transition
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Yum! Brands stock dips as Goldman Sachs reiterates Buy rating
- Starbucks rolls out AI for inventory counting
- Yum! Brands plans to refinance $938 million in Taco Bell notes
- Australian KFC franchisee Collins Foods surges on upbeat sales
- How Taco Bell’s Menu Strategy Has Helped Boost Yum! Brands Stock (YUM) in 2025 - TipRanks.com
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Yum! Brands declares $0.71 quarterly dividend payable in September
- McDonald's to launch four new items inspired by classic 1980s era
- Dollar General stock holds steady as Telsey reiterates Market Perform rating
- Dollar General recalls Donny Lau to join as finance chief
- Historic fast-food restaurant closing in Chapter 11 bankruptcy
- Taco Bell to bring back five favorites after 20 years
- Can Domino's New Menu Additions Boost Average Ticket Size?
- Pizza Hut menu adds a completely new type of pizza
- Taco Bell menu adds Mtn Dew flavors, Street Chalupas, steak items
- Yum! Brands Is Pricey, Debt-Heavy, But Still Worth Holding (NYSE:YUM)
Rango diario
147.89 150.07
Rango anual
122.13 163.30
- Cierres anteriores
- 147.95
- Open
- 148.38
- Bid
- 148.24
- Ask
- 148.54
- Low
- 147.89
- High
- 150.07
- Volumen
- 4.218 K
- Cambio diario
- 0.20%
- Cambio mensual
- 2.33%
- Cambio a 6 meses
- -5.85%
- Cambio anual
- 6.28%
