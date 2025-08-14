CotationsSections
Devises / YUM
YUM: Yum! Brands Inc

145.65 USD 0.36 (0.25%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de YUM a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 145.15 et à un maximum de 146.95.

Suivez la dynamique Yum! Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
145.15 146.95
Range Annuel
122.13 163.30
Clôture Précédente
145.29
Ouverture
145.24
Bid
145.65
Ask
145.95
Plus Bas
145.15
Plus Haut
146.95
Volume
3.924 K
Changement quotidien
0.25%
Changement Mensuel
0.55%
Changement à 6 Mois
-7.49%
Changement Annuel
4.42%
