YUM: Yum! Brands Inc
145.65 USD 0.36 (0.25%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de YUM a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 145.15 et à un maximum de 146.95.
Suivez la dynamique Yum! Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
YUM Nouvelles
Range quotidien
145.15 146.95
Range Annuel
122.13 163.30
- Clôture Précédente
- 145.29
- Ouverture
- 145.24
- Bid
- 145.65
- Ask
- 145.95
- Plus Bas
- 145.15
- Plus Haut
- 146.95
- Volume
- 3.924 K
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 0.55%
- Changement à 6 Mois
- -7.49%
- Changement Annuel
- 4.42%
20 septembre, samedi