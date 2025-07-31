Dövizler / XYL
XYL: Xylem Inc New
142.85 USD 0.65 (0.46%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
XYL fiyatı bugün 0.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 141.61 ve Yüksek fiyatı olarak 143.81 aralığında işlem gördü.
Xylem Inc New hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
141.61 143.81
Yıllık aralık
100.48 144.83
- Önceki kapanış
- 142.20
- Açılış
- 143.00
- Satış
- 142.85
- Alış
- 143.15
- Düşük
- 141.61
- Yüksek
- 143.81
- Hacim
- 1.741 K
- Günlük değişim
- 0.46%
- Aylık değişim
- 1.63%
- 6 aylık değişim
- 19.58%
- Yıllık değişim
- 6.10%
21 Eylül, Pazar