통화 / XYL
XYL: Xylem Inc New
142.85 USD 0.65 (0.46%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XYL 환율이 오늘 0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 141.61이고 고가는 143.81이었습니다.
Xylem Inc New 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
141.61 143.81
년간 변동
100.48 144.83
- 이전 종가
- 142.20
- 시가
- 143.00
- Bid
- 142.85
- Ask
- 143.15
- 저가
- 141.61
- 고가
- 143.81
- 볼륨
- 1.741 K
- 일일 변동
- 0.46%
- 월 변동
- 1.63%
- 6개월 변동
- 19.58%
- 년간 변동율
- 6.10%
