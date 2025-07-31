Валюты / XYL
XYL: Xylem Inc New
140.71 USD 1.17 (0.82%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XYL за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 139.94, а максимальная — 142.11.
Следите за динамикой Xylem Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
139.94 142.11
Годовой диапазон
100.48 144.83
- Предыдущее закрытие
- 141.88
- Open
- 142.11
- Bid
- 140.71
- Ask
- 141.01
- Low
- 139.94
- High
- 142.11
- Объем
- 2.099 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 0.11%
- 6-месячное изменение
- 17.79%
- Годовое изменение
- 4.51%
