XYL: Xylem Inc New
142.20 USD 1.19 (0.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XYL hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.52 bis zu einem Hoch von 143.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Xylem Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
141.52 143.34
Jahresspanne
100.48 144.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 141.01
- Eröffnung
- 141.52
- Bid
- 142.20
- Ask
- 142.50
- Tief
- 141.52
- Hoch
- 143.34
- Volumen
- 2.853 K
- Tagesänderung
- 0.84%
- Monatsänderung
- 1.17%
- 6-Monatsänderung
- 19.04%
- Jahresänderung
- 5.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K