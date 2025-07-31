KurseKategorien
Währungen / XYL
XYL: Xylem Inc New

142.20 USD 1.19 (0.84%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XYL hat sich für heute um 0.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 141.52 bis zu einem Hoch von 143.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Xylem Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
141.52 143.34
Jahresspanne
100.48 144.83
Vorheriger Schlusskurs
141.01
Eröffnung
141.52
Bid
142.20
Ask
142.50
Tief
141.52
Hoch
143.34
Volumen
2.853 K
Tagesänderung
0.84%
Monatsänderung
1.17%
6-Monatsänderung
19.04%
Jahresänderung
5.61%
