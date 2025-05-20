FiyatlarBölümler
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C

14.97 USD 0.15 (1.01%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XYF fiyatı bugün 1.01% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.64 ve Yüksek fiyatı olarak 15.58 aralığında işlem gördü.

X Financial American Depositary Shares, each representing six C hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.64 15.58
Yıllık aralık
6.08 20.35
Önceki kapanış
14.82
Açılış
15.27
Satış
14.97
Alış
15.27
Düşük
14.64
Yüksek
15.58
Hacim
338
Günlük değişim
1.01%
Aylık değişim
-0.20%
6 aylık değişim
4.32%
Yıllık değişim
120.15%
21 Eylül, Pazar