КотировкиРазделы
Валюты / XYF
Назад в Рынок акций США

XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C

14.04 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XYF за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.00, а максимальная — 14.36.

Следите за динамикой X Financial American Depositary Shares, each representing six C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XYF

Дневной диапазон
14.00 14.36
Годовой диапазон
6.08 20.35
Предыдущее закрытие
14.07
Open
14.09
Bid
14.04
Ask
14.34
Low
14.00
High
14.36
Объем
187
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
-6.40%
6-месячное изменение
-2.16%
Годовое изменение
106.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.