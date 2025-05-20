Валюты / XYF
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.04 USD 0.03 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XYF за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.00, а максимальная — 14.36.
Следите за динамикой X Financial American Depositary Shares, each representing six C. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
14.00 14.36
Годовой диапазон
6.08 20.35
- Предыдущее закрытие
- 14.07
- Open
- 14.09
- Bid
- 14.04
- Ask
- 14.34
- Low
- 14.00
- High
- 14.36
- Объем
- 187
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -6.40%
- 6-месячное изменение
- -2.16%
- Годовое изменение
- 106.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.