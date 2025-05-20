Divisas / XYF
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.68 USD 0.64 (4.56%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XYF de hoy ha cambiado un 4.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.15, mientras que el máximo ha alcanzado 15.13.
Siga la dinámica de la pareja de divisas X Financial American Depositary Shares, each representing six C. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
XYF News
Rango diario
14.15 15.13
Rango anual
6.08 20.35
- Cierres anteriores
- 14.04
- Open
- 14.15
- Bid
- 14.68
- Ask
- 14.98
- Low
- 14.15
- High
- 15.13
- Volumen
- 258
- Cambio diario
- 4.56%
- Cambio mensual
- -2.13%
- Cambio a 6 meses
- 2.30%
- Cambio anual
- 115.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B