XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C

14.97 USD 0.15 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XYF ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.64 e ad un massimo di 15.58.

Segui le dinamiche di X Financial American Depositary Shares, each representing six C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.64 15.58
Intervallo Annuale
6.08 20.35
Chiusura Precedente
14.82
Apertura
15.27
Bid
14.97
Ask
15.27
Minimo
14.64
Massimo
15.58
Volume
338
Variazione giornaliera
1.01%
Variazione Mensile
-0.20%
Variazione Semestrale
4.32%
Variazione Annuale
120.15%
21 settembre, domenica