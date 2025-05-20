Valute / XYF
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.97 USD 0.15 (1.01%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio XYF ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.64 e ad un massimo di 15.58.
Segui le dinamiche di X Financial American Depositary Shares, each representing six C. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
XYF News
Intervallo Giornaliero
14.64 15.58
Intervallo Annuale
6.08 20.35
- Chiusura Precedente
- 14.82
- Apertura
- 15.27
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- Minimo
- 14.64
- Massimo
- 15.58
- Volume
- 338
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- -0.20%
- Variazione Semestrale
- 4.32%
- Variazione Annuale
- 120.15%
21 settembre, domenica