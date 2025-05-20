Moedas / XYF
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.71 USD 0.03 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XYF para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.50 e o mais alto foi 15.05.
Veja a dinâmica do par de moedas X Financial American Depositary Shares, each representing six C. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.50 15.05
Faixa anual
6.08 20.35
- Fechamento anterior
- 14.68
- Open
- 14.90
- Bid
- 14.71
- Ask
- 15.01
- Low
- 14.50
- High
- 15.05
- Volume
- 110
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- -1.93%
- Mudança de 6 meses
- 2.51%
- Mudança anual
- 116.32%
