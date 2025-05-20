通貨 / XYF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.82 USD 0.14 (0.95%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XYFの今日の為替レートは、0.95%変化しました。日中、通貨は1あたり14.50の安値と15.05の高値で取引されました。
X Financial American Depositary Shares, each representing six Cダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XYF News
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- X Financial 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:XYF)
- X Financial (XYF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: X Financial Q2 2025 highlights growth and AI focus
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- MARA Holdings Stock Earns RS Rating Jump To 82
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Western Digital In 9-Week Win Streak, On 2 Top Stock Watchlists: Check Out IBD 50, Stock Spotlight, Others
- Streaming Superstar Netflix Leads 11 Top Performers Onto IBD Best Stocks Lists Like IBD 50, Big Cap 20, Others
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Rubrik, Shopify, Nasdaq Among IBD's Version Of The Magnificent Seven
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Nasdaq, S&P 500 Hit All-Time Highs; These Stocks Made It Happen: Check Out New Names On IBD 50, Big Cap 20, More
- Nvidia Soars To Record High, Joins Best Stocks List: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- AI Play Vertiv Joins Best Stocks Watchlist: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- X Financial: Stock Quadruples In 12 Months, Still An Asymmetric Bet (NYSE:XYF)
- Palantir, Snowflake, GE Join Top Stock Watchlists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight, Big Cap 20 And More
- Gold, International Stocks Stand Out On IBD Watchlists: Check Out New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
1日のレンジ
14.50 15.05
1年のレンジ
6.08 20.35
- 以前の終値
- 14.68
- 始値
- 14.90
- 買値
- 14.82
- 買値
- 15.12
- 安値
- 14.50
- 高値
- 15.05
- 出来高
- 147
- 1日の変化
- 0.95%
- 1ヶ月の変化
- -1.20%
- 6ヶ月の変化
- 3.28%
- 1年の変化
- 117.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K