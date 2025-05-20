통화 / XYF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.97 USD 0.15 (1.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XYF 환율이 오늘 1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.64이고 고가는 15.58이었습니다.
X Financial American Depositary Shares, each representing six C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XYF News
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- Galaxy Digital Stock Sees RS Rating Jump To 83
- Bitdeer Technology Stock Earns 84 RS Rating
- SelectQuote Posts Better-Than-Expected Results, Joins Nutex Health, NIO, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - CEA Industries (NASDAQ:BNC), MINISO Group Holding (NYSE:MNSO)
- X Financial 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:XYF)
- X Financial (XYF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: X Financial Q2 2025 highlights growth and AI focus
- Why Palo Alto Shares Are Trading Higher By Around 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Color Star Tech (NASDAQ:ADD), Adecoagro (NYSE:AGRO)
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- MARA Holdings Stock Earns RS Rating Jump To 82
- X Financial: An In-Depth Look At This Dirt Cheap Compounder (NYSE:XYF)
- Western Digital In 9-Week Win Streak, On 2 Top Stock Watchlists: Check Out IBD 50, Stock Spotlight, Others
- Streaming Superstar Netflix Leads 11 Top Performers Onto IBD Best Stocks Lists Like IBD 50, Big Cap 20, Others
- Chip Gear Maker KLA In The Spotlight, Hits Record High: Looking For The Best Stocks To Buy And Watch? Check These Lists
- Rubrik, Shopify, Nasdaq Among IBD's Version Of The Magnificent Seven
- Ally Financial Stock Gets Relative Strength Rating Lift
- Nasdaq, S&P 500 Hit All-Time Highs; These Stocks Made It Happen: Check Out New Names On IBD 50, Big Cap 20, More
- Nvidia Soars To Record High, Joins Best Stocks List: Check Out IBD 50, Big Cap 20, Stock Spotlight
- AI Play Vertiv Joins Best Stocks Watchlist: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Coinbase Global Stock Earns RS Rating Upgrade
- X Financial: Stock Quadruples In 12 Months, Still An Asymmetric Bet (NYSE:XYF)
- Palantir, Snowflake, GE Join Top Stock Watchlists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight, Big Cap 20 And More
- Gold, International Stocks Stand Out On IBD Watchlists: Check Out New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, More
- Agilysys, Amer Sports, X Financial And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Amer Sports (NYSE:AS), Agilysys (NASDAQ:AGYS)
일일 변동 비율
14.64 15.58
년간 변동
6.08 20.35
- 이전 종가
- 14.82
- 시가
- 15.27
- Bid
- 14.97
- Ask
- 15.27
- 저가
- 14.64
- 고가
- 15.58
- 볼륨
- 338
- 일일 변동
- 1.01%
- 월 변동
- -0.20%
- 6개월 변동
- 4.32%
- 년간 변동율
- 120.15%
20 9월, 토요일