시세섹션
통화 / XYF
주식로 돌아가기

XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C

14.97 USD 0.15 (1.01%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

XYF 환율이 오늘 1.01%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.64이고 고가는 15.58이었습니다.

X Financial American Depositary Shares, each representing six C 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XYF News

일일 변동 비율
14.64 15.58
년간 변동
6.08 20.35
이전 종가
14.82
시가
15.27
Bid
14.97
Ask
15.27
저가
14.64
고가
15.58
볼륨
338
일일 변동
1.01%
월 변동
-0.20%
6개월 변동
4.32%
년간 변동율
120.15%
20 9월, 토요일