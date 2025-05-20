KurseKategorien
Währungen / XYF
Zurück zum Aktien

XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C

14.89 USD 0.07 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XYF hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.73 bis zu einem Hoch von 15.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die X Financial American Depositary Shares, each representing six C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XYF News

Tagesspanne
14.73 15.58
Jahresspanne
6.08 20.35
Vorheriger Schlusskurs
14.82
Eröffnung
15.27
Bid
14.89
Ask
15.19
Tief
14.73
Hoch
15.58
Volumen
73
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
-0.73%
6-Monatsänderung
3.76%
Jahresänderung
118.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K