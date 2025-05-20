Währungen / XYF
XYF: X Financial American Depositary Shares, each representing six C
14.89 USD 0.07 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XYF hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.73 bis zu einem Hoch von 15.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die X Financial American Depositary Shares, each representing six C-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
XYF News
Tagesspanne
14.73 15.58
Jahresspanne
6.08 20.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.82
- Eröffnung
- 15.27
- Bid
- 14.89
- Ask
- 15.19
- Tief
- 14.73
- Hoch
- 15.58
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -0.73%
- 6-Monatsänderung
- 3.76%
- Jahresänderung
- 118.97%
