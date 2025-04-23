FiyatlarBölümler
Dövizler / XXII
XXII: 22nd Century Group Inc

1.97 USD 0.21 (11.93%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XXII fiyatı bugün 11.93% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.81 ve Yüksek fiyatı olarak 2.07 aralığında işlem gördü.

22nd Century Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
1.81 2.07
Yıllık aralık
0.43 28.34
Önceki kapanış
1.76
Açılış
2.04
Satış
1.97
Alış
2.27
Düşük
1.81
Yüksek
2.07
Hacim
7.385 K
Günlük değişim
11.93%
Aylık değişim
10.06%
6 aylık değişim
36.81%
Yıllık değişim
-93.05%
21 Eylül, Pazar