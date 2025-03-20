货币 / XXII
XXII: 22nd Century Group Inc
1.74 USD 0.01 (0.57%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日XXII汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点1.73和高点1.79进行交易。
关注22nd Century Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XXII新闻
日范围
1.73 1.79
年范围
0.43 28.34
- 前一天收盘价
- 1.75
- 开盘价
- 1.76
- 卖价
- 1.74
- 买价
- 2.04
- 最低价
- 1.73
- 最高价
- 1.79
- 交易量
- 235
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- -2.79%
- 6个月变化
- 20.83%
- 年变化
- -93.86%
