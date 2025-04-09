Währungen / XXII
XXII: 22nd Century Group Inc
1.97 USD 0.21 (11.93%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XXII hat sich für heute um 11.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.81 bis zu einem Hoch von 2.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die 22nd Century Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.81 2.07
Jahresspanne
0.43 28.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.76
- Eröffnung
- 2.04
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Tief
- 1.81
- Hoch
- 2.07
- Volumen
- 7.385 K
- Tagesänderung
- 11.93%
- Monatsänderung
- 10.06%
- 6-Monatsänderung
- 36.81%
- Jahresänderung
- -93.05%
