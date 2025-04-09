KurseKategorien
XXII: 22nd Century Group Inc

1.97 USD 0.21 (11.93%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von XXII hat sich für heute um 11.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.81 bis zu einem Hoch von 2.07 gehandelt.

Verfolgen Sie die 22nd Century Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.81 2.07
Jahresspanne
0.43 28.34
Vorheriger Schlusskurs
1.76
Eröffnung
2.04
Bid
1.97
Ask
2.27
Tief
1.81
Hoch
2.07
Volumen
7.385 K
Tagesänderung
11.93%
Monatsänderung
10.06%
6-Monatsänderung
36.81%
Jahresänderung
-93.05%
