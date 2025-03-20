КотировкиРазделы
XXII: 22nd Century Group Inc

1.75 USD 0.03 (1.74%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XXII за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.79.

Следите за динамикой 22nd Century Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
1.68 1.79
Годовой диапазон
0.43 28.34
Предыдущее закрытие
1.72
Open
1.72
Bid
1.75
Ask
2.05
Low
1.68
High
1.79
Объем
218
Дневное изменение
1.74%
Месячное изменение
-2.23%
6-месячное изменение
21.53%
Годовое изменение
-93.82%
