XXII: 22nd Century Group Inc
1.75 USD 0.03 (1.74%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс XXII за сегодня изменился на 1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.68, а максимальная — 1.79.
Следите за динамикой 22nd Century Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости XXII
- 22nd Century Group appoints Withum as new independent auditor following asset acquisition
- 22nd Century Group ships first Pinnacle VLNⓇ reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 22nd Century Group reports quarterly earnings release for second quarter 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Colgate-Palmolive (NYSE:CL)
- 22nd Century Group comments on FDA’s proposed nicotine standard
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- 22nd Century Group stock soars after expanding VLN cigarette partnerships
- Tobacco brands partner with 22nd Century to expand reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group stockholders approve share increase and reverse split measures
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- 22nd Century Group to develop 100mm reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group to launch Pinnacle VLN cigarettes in 1,700 stores
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Westrock Coffee (NASDAQ:WEST)
- 22nd Century Group Announces Reverse Stock Split
- Emerging Growth Research Releases Q1 2025 Update Report on 22nd Century Grou
- 22nd Century to Present at the Emerging Growth Conference on May 21, 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Set To Fly In Q2 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Beeline Holdings (NASDAQ:BLNE)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.68 1.79
Годовой диапазон
0.43 28.34
- Предыдущее закрытие
- 1.72
- Open
- 1.72
- Bid
- 1.75
- Ask
- 2.05
- Low
- 1.68
- High
- 1.79
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- 1.74%
- Месячное изменение
- -2.23%
- 6-месячное изменение
- 21.53%
- Годовое изменение
- -93.82%
