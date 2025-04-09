Devises / XXII
XXII: 22nd Century Group Inc
1.97 USD 0.21 (11.93%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de XXII a changé de 11.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.81 et à un maximum de 2.07.
Suivez la dynamique 22nd Century Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
1.81 2.07
Range Annuel
0.43 28.34
- Clôture Précédente
- 1.76
- Ouverture
- 2.04
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- Plus Bas
- 1.81
- Plus Haut
- 2.07
- Volume
- 7.385 K
- Changement quotidien
- 11.93%
- Changement Mensuel
- 10.06%
- Changement à 6 Mois
- 36.81%
- Changement Annuel
- -93.05%
20 septembre, samedi