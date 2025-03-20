通貨 / XXII
XXII: 22nd Century Group Inc
1.76 USD 0.02 (1.15%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
XXIIの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり1.74の安値と1.76の高値で取引されました。
22nd Century Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XXII News
- 22世紀グループ、3.9百万ドルのシニア担保付き債務を返済
- 22nd Century Group repays $3.9 million in senior secured debt
- 22nd Century Group appoints Withum as new independent auditor following asset acquisition
- 22nd Century Group ships first Pinnacle VLNⓇ reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 22nd Century Group reports quarterly earnings release for second quarter 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Colgate-Palmolive (NYSE:CL)
- 22nd Century Group comments on FDA’s proposed nicotine standard
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- 22nd Century Group stock soars after expanding VLN cigarette partnerships
- Tobacco brands partner with 22nd Century to expand reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group stockholders approve share increase and reverse split measures
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- 22nd Century Group to develop 100mm reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group to launch Pinnacle VLN cigarettes in 1,700 stores
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Westrock Coffee (NASDAQ:WEST)
- 22nd Century Group Announces Reverse Stock Split
- Emerging Growth Research Releases Q1 2025 Update Report on 22nd Century Grou
- 22nd Century to Present at the Emerging Growth Conference on May 21, 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Set To Fly In Q2 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Beeline Holdings (NASDAQ:BLNE)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.74 1.76
1年のレンジ
0.43 28.34
- 以前の終値
- 1.74
- 始値
- 1.75
- 買値
- 1.76
- 買値
- 2.06
- 安値
- 1.74
- 高値
- 1.76
- 出来高
- 108
- 1日の変化
- 1.15%
- 1ヶ月の変化
- -1.68%
- 6ヶ月の変化
- 22.22%
- 1年の変化
- -93.79%
