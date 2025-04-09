통화 / XXII
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
XXII: 22nd Century Group Inc
1.97 USD 0.21 (11.93%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
XXII 환율이 오늘 11.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.81이고 고가는 2.07이었습니다.
22nd Century Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XXII News
- 22nd Century Group, 부채 상환 후 주가 급등
- 22nd Century Group stock soars after debt repayment
- 22세기 그룹, 390만 달러 선순위 담보 부채 상환
- 22nd Century Group repays $3.9 million in senior secured debt
- 22nd Century Group appoints Withum as new independent auditor following asset acquisition
- 22nd Century Group ships first Pinnacle VLNⓇ reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 22nd Century Group reports quarterly earnings release for second quarter 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Colgate-Palmolive (NYSE:CL)
- 22nd Century Group comments on FDA’s proposed nicotine standard
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- 22nd Century Group stock soars after expanding VLN cigarette partnerships
- Tobacco brands partner with 22nd Century to expand reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group stockholders approve share increase and reverse split measures
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- 22nd Century Group to develop 100mm reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group to launch Pinnacle VLN cigarettes in 1,700 stores
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Westrock Coffee (NASDAQ:WEST)
- 22nd Century Group Announces Reverse Stock Split
- Emerging Growth Research Releases Q1 2025 Update Report on 22nd Century Grou
- 22nd Century to Present at the Emerging Growth Conference on May 21, 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Set To Fly In Q2 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Beeline Holdings (NASDAQ:BLNE)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
일일 변동 비율
1.81 2.07
년간 변동
0.43 28.34
- 이전 종가
- 1.76
- 시가
- 2.04
- Bid
- 1.97
- Ask
- 2.27
- 저가
- 1.81
- 고가
- 2.07
- 볼륨
- 7.385 K
- 일일 변동
- 11.93%
- 월 변동
- 10.06%
- 6개월 변동
- 36.81%
- 년간 변동율
- -93.05%
20 9월, 토요일