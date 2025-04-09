시세섹션
통화 / XXII
주식로 돌아가기

XXII: 22nd Century Group Inc

1.97 USD 0.21 (11.93%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

XXII 환율이 오늘 11.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.81이고 고가는 2.07이었습니다.

22nd Century Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XXII News

일일 변동 비율
1.81 2.07
년간 변동
0.43 28.34
이전 종가
1.76
시가
2.04
Bid
1.97
Ask
2.27
저가
1.81
고가
2.07
볼륨
7.385 K
일일 변동
11.93%
월 변동
10.06%
6개월 변동
36.81%
년간 변동율
-93.05%
20 9월, 토요일