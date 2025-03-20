Moedas / XXII
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XXII: 22nd Century Group Inc
1.76 USD 0.02 (1.15%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do XXII para hoje mudou para 1.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.74 e o mais alto foi 1.76.
Veja a dinâmica do par de moedas 22nd Century Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XXII Notícias
- 22nd Century Group paga US$ 3,9 milhões em dívida sênior garantida
- 22nd Century Group repays $3.9 million in senior secured debt
- 22nd Century Group appoints Withum as new independent auditor following asset acquisition
- 22nd Century Group ships first Pinnacle VLNⓇ reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- 22nd Century Group reports quarterly earnings release for second quarter 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher This Quarter - Mondelez International (NASDAQ:MDLZ), Colgate-Palmolive (NYSE:CL)
- 22nd Century Group comments on FDA’s proposed nicotine standard
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- 22nd Century Group stock soars after expanding VLN cigarette partnerships
- Tobacco brands partner with 22nd Century to expand reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group stockholders approve share increase and reverse split measures
- Top 3 Risk Off Stocks That May Rocket Higher In Q3 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Shineco (NASDAQ:SISI)
- 22nd Century Group to develop 100mm reduced nicotine cigarettes
- 22nd Century Group to launch Pinnacle VLN cigarettes in 1,700 stores
- Top 3 Risk Off Stocks That Could Blast Off This Month - The Campbell's (NASDAQ:CPB), Westrock Coffee (NASDAQ:WEST)
- 22nd Century Group Announces Reverse Stock Split
- Emerging Growth Research Releases Q1 2025 Update Report on 22nd Century Grou
- 22nd Century to Present at the Emerging Growth Conference on May 21, 2025
- Top 3 Risk Off Stocks That Are Set To Fly In Q2 - S&W Seed (NASDAQ:SANW), Beeline Holdings (NASDAQ:BLNE)
- Crude Oil Down 4%; Neogen Shares Plunge After Q3 Results - Bloom Energy (NYSE:BE), Neogen (NASDAQ:NEOG)
- Nasdaq Gains Over 100 Points; Delta Air Lines Posts Upbeat Earnings - Femto Technologies (NASDAQ:FMTO), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- 22nd Century Group, Inc. (XXII) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
1.74 1.76
Faixa anual
0.43 28.34
- Fechamento anterior
- 1.74
- Open
- 1.75
- Bid
- 1.76
- Ask
- 2.06
- Low
- 1.74
- High
- 1.76
- Volume
- 108
- Mudança diária
- 1.15%
- Mudança mensal
- -1.68%
- Mudança de 6 meses
- 22.22%
- Mudança anual
- -93.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh