XXI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Twenty One Capital, Inc. hisse senedi 11.26 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.42 - 11.42 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.58 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2692 değerine ulaştı. XXI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Twenty One Capital, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Twenty One Capital, Inc. hisse senedi şu anda 11.26 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 4.84% ve USD değerlerini izler. XXI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XXI hisse senedi nasıl alınır? Twenty One Capital, Inc. hisselerini şu anki 11.26 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.26 ve Ask 11.56 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2692 ve günlük değişim oranı 4.74% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XXI fiyat hareketlerini takip edin.

XXI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Twenty One Capital, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.02 - 12.51 ve mevcut fiyatı 11.26 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.26 veya Ask 11.56 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.84% ve 6 aylık değişim oranı 4.84% değerlerini karşılaştırır. XXI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Twenty One Capital, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Twenty One Capital, Inc. hisse senedi yıllık olarak 12.51 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.02 - 12.51). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.58 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Twenty One Capital, Inc. performansını takip edin.

Twenty One Capital, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Twenty One Capital, Inc. (XXI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.02 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.26 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.02 - 12.51 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XXI fiyat hareketlerini izleyin.