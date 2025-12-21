- Übersicht
XXI: Twenty One Capital, Inc.
Der Wechselkurs von XXI hat sich für heute um 6.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.42 bis zu einem Hoch von 11.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Twenty One Capital, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XXI heute?
Die Aktie von Twenty One Capital, Inc. (XXI) notiert heute bei 11.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.42 - 11.42 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.58 und das Handelsvolumen erreichte 2692. Das Live-Chart von XXI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XXI Dividenden?
Twenty One Capital, Inc. wird derzeit mit 11.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 4.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XXI zu verfolgen.
Wie kaufe ich XXI-Aktien?
Sie können Aktien von Twenty One Capital, Inc. (XXI) zum aktuellen Kurs von 11.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.26 oder 11.56 platziert, während 2692 und 4.74% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XXI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XXI-Aktien?
Bei einer Investition in Twenty One Capital, Inc. müssen die jährliche Spanne 10.02 - 12.51 und der aktuelle Kurs 11.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.84% und 4.84%, bevor sie Orders zu 11.26 oder 11.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XXI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Twenty One Capital, Inc.?
Der höchste Kurs von Twenty One Capital, Inc. (XXI) im vergangenen Jahr lag bei 12.51. Innerhalb von 10.02 - 12.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.58 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Twenty One Capital, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Twenty One Capital, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Twenty One Capital, Inc. (XXI) im Laufe des Jahres betrug 10.02. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.26 und der Spanne 10.02 - 12.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XXI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XXI statt?
Twenty One Capital, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.58 und 4.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.58
- Eröffnung
- 10.75
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Tief
- 10.42
- Hoch
- 11.42
- Volumen
- 2.692 K
- Tagesänderung
- 6.43%
- Monatsänderung
- 4.84%
- 6-Monatsänderung
- 4.84%
- Jahresänderung
- 4.84%