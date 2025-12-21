КотировкиРазделы
Валюты / XXI
Назад в Рынок акций США

XXI: Twenty One Capital, Inc.

11.26 USD 0.68 (6.43%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс XXI за сегодня изменился на 6.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.42, а максимальная — 11.42.

Следите за динамикой Twenty One Capital, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XXI сегодня?

Twenty One Capital, Inc. (XXI) сегодня оценивается на уровне 11.26. Инструмент торгуется в пределах 10.42 - 11.42, вчерашнее закрытие составило 10.58, а торговый объем достиг 2692. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XXI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Twenty One Capital, Inc.?

Twenty One Capital, Inc. в настоящее время оценивается в 11.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.84% и USD. Отслеживайте движения XXI на графике в реальном времени.

Как купить акции XXI?

Вы можете купить акции Twenty One Capital, Inc. (XXI) по текущей цене 11.26. Ордера обычно размещаются около 11.26 или 11.56, тогда как 2692 и 4.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XXI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XXI?

Инвестирование в Twenty One Capital, Inc. предполагает учет годового диапазона 10.02 - 12.51 и текущей цены 11.26. Многие сравнивают 4.84% и 4.84% перед размещением ордеров на 11.26 или 11.56. Изучайте ежедневные изменения цены XXI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Twenty One Capital, Inc.?

Самая высокая цена Twenty One Capital, Inc. (XXI) за последний год составила 12.51. Акции заметно колебались в пределах 10.02 - 12.51, сравнение с 10.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Twenty One Capital, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Twenty One Capital, Inc.?

Самая низкая цена Twenty One Capital, Inc. (XXI) за год составила 10.02. Сравнение с текущими 11.26 и 10.02 - 12.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XXI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XXI?

В прошлом Twenty One Capital, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.58 и 4.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.42 11.42
Годовой диапазон
10.02 12.51
Предыдущее закрытие
10.58
Open
10.75
Bid
11.26
Ask
11.56
Low
10.42
High
11.42
Объем
2.692 K
Дневное изменение
6.43%
Месячное изменение
4.84%
6-месячное изменение
4.84%
Годовое изменение
4.84%
21 декабря, воскресенье