XXI: Twenty One Capital, Inc.
XXIの今日の為替レートは、6.43%変化しました。日中、通貨は1あたり10.42の安値と11.42の高値で取引されました。
Twenty One Capital, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
XXI株の現在の価格は？
Twenty One Capital, Inc.の株価は本日11.26です。10.42 - 11.42内で取引され、前日の終値は10.58、取引量は2692に達しました。XXIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Twenty One Capital, Inc.の株は配当を出しますか？
Twenty One Capital, Inc.の現在の価格は11.26です。配当方針は会社によりますが、投資家は4.84%やUSDにも注目します。XXIの動きはライブチャートで確認できます。
XXI株を買う方法は？
Twenty One Capital, Inc.の株は現在11.26で購入可能です。注文は通常11.26または11.56付近で行われ、2692や4.74%が市場の動きを示します。XXIの最新情報はライブチャートで確認できます。
XXI株に投資する方法は？
Twenty One Capital, Inc.への投資では、年間の値幅10.02 - 12.51と現在の11.26を考慮します。注文は多くの場合11.26や11.56で行われる前に、4.84%や4.84%と比較されます。XXIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Twenty One Capital, Inc.の株の最高値は？
Twenty One Capital, Inc.の過去1年の最高値は12.51でした。10.02 - 12.51内で株価は大きく変動し、10.58と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Twenty One Capital, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Twenty One Capital, Inc.の株の最低値は？
Twenty One Capital, Inc.(XXI)の年間最安値は10.02でした。現在の11.26や10.02 - 12.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XXIの動きはライブチャートで確認できます。
XXIの株式分割はいつ行われましたか？
Twenty One Capital, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.58、4.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.58
- 始値
- 10.75
- 買値
- 11.26
- 買値
- 11.56
- 安値
- 10.42
- 高値
- 11.42
- 出来高
- 2.692 K
- 1日の変化
- 6.43%
- 1ヶ月の変化
- 4.84%
- 6ヶ月の変化
- 4.84%
- 1年の変化
- 4.84%