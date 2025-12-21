- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XXI: Twenty One Capital, Inc.
El tipo de cambio de XXI de hoy ha cambiado un 6.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.42, mientras que el máximo ha alcanzado 11.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Twenty One Capital, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XXI hoy?
Twenty One Capital, Inc. (XXI) se evalúa hoy en 11.26. El instrumento se negocia dentro de 10.42 - 11.42; el cierre de ayer ha sido 10.58 y el volumen comercial ha alcanzado 2692. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XXI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Twenty One Capital, Inc.?
Twenty One Capital, Inc. se evalúa actualmente en 11.26. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 4.84% y USD. Monitoree los movimientos de XXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XXI?
Puede comprar acciones de Twenty One Capital, Inc. (XXI) al precio actual de 11.26. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.26 o 11.56, mientras que 2692 y 4.74% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XXI?
Invertir en Twenty One Capital, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 10.02 - 12.51 y el precio actual 11.26. Muchos comparan 4.84% y 4.84% antes de colocar órdenes en 11.26 o 11.56. Estudie los cambios diarios de precios de XXI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Twenty One Capital, Inc.?
El precio más alto de Twenty One Capital, Inc. (XXI) en el último año ha sido 12.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.02 - 12.51, una comparación con 10.58 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Twenty One Capital, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Twenty One Capital, Inc.?
El precio más bajo de Twenty One Capital, Inc. (XXI) para el año ha sido 10.02. La comparación con los actuales 11.26 y 10.02 - 12.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XXI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XXI?
En el pasado, Twenty One Capital, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 10.58 y 4.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 10.58
- Open
- 10.75
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Low
- 10.42
- High
- 11.42
- Volumen
- 2.692 K
- Cambio diario
- 6.43%
- Cambio mensual
- 4.84%
- Cambio a 6 meses
- 4.84%
- Cambio anual
- 4.84%