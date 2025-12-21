- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
XXI: Twenty One Capital, Inc.
A taxa do XXI para hoje mudou para 6.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.42 e o mais alto foi 11.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Twenty One Capital, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XXI hoje?
Hoje Twenty One Capital, Inc. (XXI) está avaliado em 11.26. O instrumento é negociado dentro de 10.42 - 11.42, o fechamento de ontem foi 10.58, e o volume de negociação atingiu 2692. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XXI em tempo real.
As ações de Twenty One Capital, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Twenty One Capital, Inc. está avaliado em 11.26. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 4.84% e USD. Monitore os movimentos de XXI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XXI?
Você pode comprar ações de Twenty One Capital, Inc. (XXI) pelo preço atual 11.26. Ordens geralmente são executadas perto de 11.26 ou 11.56, enquanto 2692 e 4.74% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XXI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XXI?
Investir em Twenty One Capital, Inc. envolve considerar a faixa anual 10.02 - 12.51 e o preço atual 11.26. Muitos comparam 4.84% e 4.84% antes de enviar ordens em 11.26 ou 11.56. Estude as mudanças diárias de preço de XXI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Twenty One Capital, Inc.?
O maior preço de Twenty One Capital, Inc. (XXI) no último ano foi 12.51. As ações oscilaram bastante dentro de 10.02 - 12.51, e a comparação com 10.58 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Twenty One Capital, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Twenty One Capital, Inc.?
O menor preço de Twenty One Capital, Inc. (XXI) no ano foi 10.02. A comparação com o preço atual 11.26 e 10.02 - 12.51 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XXI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XXI?
No passado Twenty One Capital, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.58 e 4.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.58
- Open
- 10.75
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Low
- 10.42
- High
- 11.42
- Volume
- 2.692 K
- Mudança diária
- 6.43%
- Mudança mensal
- 4.84%
- Mudança de 6 meses
- 4.84%
- Mudança anual
- 4.84%