- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XXI: Twenty One Capital, Inc.
Il tasso di cambio XXI ha avuto una variazione del 6.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.42 e ad un massimo di 11.42.
Segui le dinamiche di Twenty One Capital, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XXI oggi?
Oggi le azioni Twenty One Capital, Inc. sono prezzate a 11.26. Viene scambiato all'interno di 10.42 - 11.42, la chiusura di ieri è stata 10.58 e il volume degli scambi ha raggiunto 2692. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XXI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Twenty One Capital, Inc. pagano dividendi?
Twenty One Capital, Inc. è attualmente valutato a 11.26. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 4.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XXI.
Come acquistare azioni XXI?
Puoi acquistare azioni Twenty One Capital, Inc. al prezzo attuale di 11.26. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.26 o 11.56, mentre 2692 e 4.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XXI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XXI?
Investire in Twenty One Capital, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 10.02 - 12.51 e il prezzo attuale 11.26. Molti confrontano 4.84% e 4.84% prima di effettuare ordini su 11.26 o 11.56. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XXI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Twenty One Capital, Inc.?
Il prezzo massimo di Twenty One Capital, Inc. nell'ultimo anno è stato 12.51. All'interno di 10.02 - 12.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.58 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Twenty One Capital, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Twenty One Capital, Inc.?
Il prezzo più basso di Twenty One Capital, Inc. (XXI) nel corso dell'anno è stato 10.02. Confrontandolo con gli attuali 11.26 e 10.02 - 12.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XXI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XXI?
Twenty One Capital, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.58 e 4.84%.
- Chiusura Precedente
- 10.58
- Apertura
- 10.75
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Minimo
- 10.42
- Massimo
- 11.42
- Volume
- 2.692 K
- Variazione giornaliera
- 6.43%
- Variazione Mensile
- 4.84%
- Variazione Semestrale
- 4.84%
- Variazione Annuale
- 4.84%