XXI: Twenty One Capital, Inc.
Le taux de change de XXI a changé de 6.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.42 et à un maximum de 11.42.
Suivez la dynamique Twenty One Capital, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XXI aujourd'hui ?
L'action Twenty One Capital, Inc. est cotée à 11.26 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.42 - 11.42, a clôturé hier à 10.58 et son volume d'échange a atteint 2692. Le graphique en temps réel du cours de XXI présente ces mises à jour.
L'action Twenty One Capital, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Twenty One Capital, Inc. est actuellement valorisé à 11.26. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 4.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XXI.
Comment acheter des actions XXI ?
Vous pouvez acheter des actions Twenty One Capital, Inc. au cours actuel de 11.26. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.26 ou de 11.56, le 2692 et le 4.74% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XXI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XXI ?
Investir dans Twenty One Capital, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.02 - 12.51 et le prix actuel 11.26. Beaucoup comparent 4.84% et 4.84% avant de passer des ordres à 11.26 ou 11.56. Consultez le graphique du cours de XXI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Twenty One Capital, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Twenty One Capital, Inc. l'année dernière était 12.51. Au cours de 10.02 - 12.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.58 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Twenty One Capital, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Twenty One Capital, Inc. ?
Le cours le plus bas de Twenty One Capital, Inc. (XXI) sur l'année a été 10.02. Sa comparaison avec 11.26 et 10.02 - 12.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XXI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XXI a-t-elle été divisée ?
Twenty One Capital, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.58 et 4.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.58
- Ouverture
- 10.75
- Bid
- 11.26
- Ask
- 11.56
- Plus Bas
- 10.42
- Plus Haut
- 11.42
- Volume
- 2.692 K
- Changement quotidien
- 6.43%
- Changement Mensuel
- 4.84%
- Changement à 6 Mois
- 4.84%
- Changement Annuel
- 4.84%