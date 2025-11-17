XWIN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Nova Lifestyle, Inc. hisse senedi 5.49 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 5.40 - 5.59 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 5.46 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 560 değerine ulaştı. XWIN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Nova Lifestyle, Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Nova Lifestyle, Inc. hisse senedi şu anda 5.49 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.18% ve USD değerlerini izler. XWIN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

XWIN hisse senedi nasıl alınır? Nova Lifestyle, Inc. hisselerini şu anki 5.49 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 5.49 ve Ask 5.79 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 560 ve günlük değişim oranı -1.79% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte XWIN fiyat hareketlerini takip edin.

XWIN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Nova Lifestyle, Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.31 - 6.00 ve mevcut fiyatı 5.49 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 5.49 veya Ask 5.79 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.18% ve 6 aylık değişim oranı -0.18% değerlerini karşılaştırır. XWIN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Nova Lifestyle, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Nova Lifestyle, Inc. hisse senedi yıllık olarak 6.00 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.31 - 6.00). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 5.46 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Nova Lifestyle, Inc. performansını takip edin.

Nova Lifestyle, Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.31 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 5.49 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.31 - 6.00 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki XWIN fiyat hareketlerini izleyin.