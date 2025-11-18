- Übersicht
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.
Der Wechselkurs von XWIN hat sich für heute um -4.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.20 bis zu einem Hoch von 5.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nova Lifestyle, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XWIN heute?
Die Aktie von Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) notiert heute bei 5.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.20 - 5.60 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.46 und das Handelsvolumen erreichte 1275. Das Live-Chart von XWIN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XWIN Dividenden?
Nova Lifestyle, Inc. wird derzeit mit 5.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -5.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XWIN zu verfolgen.
Wie kaufe ich XWIN-Aktien?
Sie können Aktien von Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) zum aktuellen Kurs von 5.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.20 oder 5.50 platziert, während 1275 und -6.98% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XWIN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XWIN-Aktien?
Bei einer Investition in Nova Lifestyle, Inc. müssen die jährliche Spanne 5.20 - 6.00 und der aktuelle Kurs 5.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.45% und -5.45%, bevor sie Orders zu 5.20 oder 5.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XWIN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Nova Lifestyle, Inc.?
Der höchste Kurs von Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) im vergangenen Jahr lag bei 6.00. Innerhalb von 5.20 - 6.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Nova Lifestyle, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Nova Lifestyle, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) im Laufe des Jahres betrug 5.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.20 und der Spanne 5.20 - 6.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XWIN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XWIN statt?
Nova Lifestyle, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.46 und -5.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.46
- Eröffnung
- 5.59
- Bid
- 5.20
- Ask
- 5.50
- Tief
- 5.20
- Hoch
- 5.60
- Volumen
- 1.275 K
- Tagesänderung
- -4.76%
- Monatsänderung
- -5.45%
- 6-Monatsänderung
- -5.45%
- Jahresänderung
- -5.45%
