XWIN: Nova Lifestyle, Inc.
XWINの今日の為替レートは、0.55%変化しました。日中、通貨は1あたり5.40の安値と5.59の高値で取引されました。
Nova Lifestyle, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
よくあるご質問
XWIN株の現在の価格は？
Nova Lifestyle, Inc.の株価は本日5.49です。5.40 - 5.59内で取引され、前日の終値は5.46、取引量は560に達しました。XWINのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Nova Lifestyle, Inc.の株は配当を出しますか？
Nova Lifestyle, Inc.の現在の価格は5.49です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.18%やUSDにも注目します。XWINの動きはライブチャートで確認できます。
XWIN株を買う方法は？
Nova Lifestyle, Inc.の株は現在5.49で購入可能です。注文は通常5.49または5.79付近で行われ、560や-1.79%が市場の動きを示します。XWINの最新情報はライブチャートで確認できます。
XWIN株に投資する方法は？
Nova Lifestyle, Inc.への投資では、年間の値幅5.31 - 6.00と現在の5.49を考慮します。注文は多くの場合5.49や5.79で行われる前に、-0.18%や-0.18%と比較されます。XWINの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Nova Lifestyle, Inc.の株の最高値は？
Nova Lifestyle, Inc.の過去1年の最高値は6.00でした。5.31 - 6.00内で株価は大きく変動し、5.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Nova Lifestyle, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Nova Lifestyle, Inc.の株の最低値は？
Nova Lifestyle, Inc.(XWIN)の年間最安値は5.31でした。現在の5.49や5.31 - 6.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XWINの動きはライブチャートで確認できます。
XWINの株式分割はいつ行われましたか？
Nova Lifestyle, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.46、-0.18%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 5.46
- 始値
- 5.59
- 買値
- 5.49
- 買値
- 5.79
- 安値
- 5.40
- 高値
- 5.59
- 出来高
- 560
- 1日の変化
- 0.55%
- 1ヶ月の変化
- -0.18%
- 6ヶ月の変化
- -0.18%
- 1年の変化
- -0.18%
- 実際
-
- 期待
- 9.9
- 前
- 10.7
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前