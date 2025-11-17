- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.
Il tasso di cambio XWIN ha avuto una variazione del 0.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.40 e ad un massimo di 5.59.
Segui le dinamiche di Nova Lifestyle, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XWIN oggi?
Oggi le azioni Nova Lifestyle, Inc. sono prezzate a 5.49. Viene scambiato all'interno di 5.40 - 5.59, la chiusura di ieri è stata 5.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 560. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XWIN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Nova Lifestyle, Inc. pagano dividendi?
Nova Lifestyle, Inc. è attualmente valutato a 5.49. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.18% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XWIN.
Come acquistare azioni XWIN?
Puoi acquistare azioni Nova Lifestyle, Inc. al prezzo attuale di 5.49. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.49 o 5.79, mentre 560 e -1.79% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XWIN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XWIN?
Investire in Nova Lifestyle, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 5.31 - 6.00 e il prezzo attuale 5.49. Molti confrontano -0.18% e -0.18% prima di effettuare ordini su 5.49 o 5.79. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XWIN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Nova Lifestyle, Inc.?
Il prezzo massimo di Nova Lifestyle, Inc. nell'ultimo anno è stato 6.00. All'interno di 5.31 - 6.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Nova Lifestyle, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Nova Lifestyle, Inc.?
Il prezzo più basso di Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) nel corso dell'anno è stato 5.31. Confrontandolo con gli attuali 5.49 e 5.31 - 6.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XWIN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XWIN?
Nova Lifestyle, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.46 e -0.18%.
- Chiusura Precedente
- 5.46
- Apertura
- 5.59
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Minimo
- 5.40
- Massimo
- 5.59
- Volume
- 560
- Variazione giornaliera
- 0.55%
- Variazione Mensile
- -0.18%
- Variazione Semestrale
- -0.18%
- Variazione Annuale
- -0.18%
- Agire
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev