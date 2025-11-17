КотировкиРазделы
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.

5.49 USD 0.03 (0.55%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XWIN за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.40, а максимальная — 5.59.

Следите за динамикой Nova Lifestyle, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XWIN сегодня?

Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) сегодня оценивается на уровне 5.49. Инструмент торгуется в пределах 5.40 - 5.59, вчерашнее закрытие составило 5.46, а торговый объем достиг 560. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XWIN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nova Lifestyle, Inc.?

Nova Lifestyle, Inc. в настоящее время оценивается в 5.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.18% и USD. Отслеживайте движения XWIN на графике в реальном времени.

Как купить акции XWIN?

Вы можете купить акции Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) по текущей цене 5.49. Ордера обычно размещаются около 5.49 или 5.79, тогда как 560 и -1.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XWIN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XWIN?

Инвестирование в Nova Lifestyle, Inc. предполагает учет годового диапазона 5.31 - 6.00 и текущей цены 5.49. Многие сравнивают -0.18% и -0.18% перед размещением ордеров на 5.49 или 5.79. Изучайте ежедневные изменения цены XWIN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nova Lifestyle, Inc.?

Самая высокая цена Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) за последний год составила 6.00. Акции заметно колебались в пределах 5.31 - 6.00, сравнение с 5.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nova Lifestyle, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nova Lifestyle, Inc.?

Самая низкая цена Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) за год составила 5.31. Сравнение с текущими 5.49 и 5.31 - 6.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XWIN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XWIN?

В прошлом Nova Lifestyle, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.46 и -0.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.40 5.59
Годовой диапазон
5.31 6.00
Предыдущее закрытие
5.46
Open
5.59
Bid
5.49
Ask
5.79
Low
5.40
High
5.59
Объем
560
Дневное изменение
0.55%
Месячное изменение
-0.18%
6-месячное изменение
-0.18%
Годовое изменение
-0.18%
17 ноября, понедельник
13:30
USD
Индекс производственной активности Empire State от ФРБ Нью-Йорка
Акт.
Прог.
9.9
Пред.
10.7
14:30
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
20:35
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.