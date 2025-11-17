- Обзор рынка
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.
Курс XWIN за сегодня изменился на 0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.40, а максимальная — 5.59.
Следите за динамикой Nova Lifestyle, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XWIN сегодня?
Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) сегодня оценивается на уровне 5.49. Инструмент торгуется в пределах 5.40 - 5.59, вчерашнее закрытие составило 5.46, а торговый объем достиг 560. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XWIN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nova Lifestyle, Inc.?
Nova Lifestyle, Inc. в настоящее время оценивается в 5.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.18% и USD. Отслеживайте движения XWIN на графике в реальном времени.
Как купить акции XWIN?
Вы можете купить акции Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) по текущей цене 5.49. Ордера обычно размещаются около 5.49 или 5.79, тогда как 560 и -1.79% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XWIN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XWIN?
Инвестирование в Nova Lifestyle, Inc. предполагает учет годового диапазона 5.31 - 6.00 и текущей цены 5.49. Многие сравнивают -0.18% и -0.18% перед размещением ордеров на 5.49 или 5.79. Изучайте ежедневные изменения цены XWIN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nova Lifestyle, Inc.?
Самая высокая цена Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) за последний год составила 6.00. Акции заметно колебались в пределах 5.31 - 6.00, сравнение с 5.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nova Lifestyle, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nova Lifestyle, Inc.?
Самая низкая цена Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) за год составила 5.31. Сравнение с текущими 5.49 и 5.31 - 6.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XWIN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XWIN?
В прошлом Nova Lifestyle, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.46 и -0.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.46
- Open
- 5.59
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Low
- 5.40
- High
- 5.59
- Объем
- 560
- Дневное изменение
- 0.55%
- Месячное изменение
- -0.18%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- -0.18%
