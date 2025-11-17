- Aperçu
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.
Le taux de change de XWIN a changé de 0.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.40 et à un maximum de 5.59.
Suivez la dynamique Nova Lifestyle, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XWIN aujourd'hui ?
L'action Nova Lifestyle, Inc. est cotée à 5.49 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.40 - 5.59, a clôturé hier à 5.46 et son volume d'échange a atteint 560. Le graphique en temps réel du cours de XWIN présente ces mises à jour.
L'action Nova Lifestyle, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Nova Lifestyle, Inc. est actuellement valorisé à 5.49. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.18% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XWIN.
Comment acheter des actions XWIN ?
Vous pouvez acheter des actions Nova Lifestyle, Inc. au cours actuel de 5.49. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.49 ou de 5.79, le 560 et le -1.79% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XWIN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XWIN ?
Investir dans Nova Lifestyle, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.31 - 6.00 et le prix actuel 5.49. Beaucoup comparent -0.18% et -0.18% avant de passer des ordres à 5.49 ou 5.79. Consultez le graphique du cours de XWIN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Nova Lifestyle, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Nova Lifestyle, Inc. l'année dernière était 6.00. Au cours de 5.31 - 6.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Nova Lifestyle, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Nova Lifestyle, Inc. ?
Le cours le plus bas de Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) sur l'année a été 5.31. Sa comparaison avec 5.49 et 5.31 - 6.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XWIN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XWIN a-t-elle été divisée ?
Nova Lifestyle, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.46 et -0.18% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 5.46
- Ouverture
- 5.59
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Plus Bas
- 5.40
- Plus Haut
- 5.59
- Volume
- 560
- Changement quotidien
- 0.55%
- Changement Mensuel
- -0.18%
- Changement à 6 Mois
- -0.18%
- Changement Annuel
- -0.18%
- Act
-
- Fcst
- 9.9
- Prev
- 10.7
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev