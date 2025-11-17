- Visão do mercado
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.
A taxa do XWIN para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.42 e o mais alto foi 5.59.
Veja a dinâmica do par de moedas Nova Lifestyle, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XWIN hoje?
Hoje Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) está avaliado em 5.45. O instrumento é negociado dentro de 5.42 - 5.59, o fechamento de ontem foi 5.46, e o volume de negociação atingiu 133. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XWIN em tempo real.
As ações de Nova Lifestyle, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Nova Lifestyle, Inc. está avaliado em 5.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.91% e USD. Monitore os movimentos de XWIN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XWIN?
Você pode comprar ações de Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) pelo preço atual 5.45. Ordens geralmente são executadas perto de 5.45 ou 5.75, enquanto 133 e -2.50% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XWIN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XWIN?
Investir em Nova Lifestyle, Inc. envolve considerar a faixa anual 5.31 - 6.00 e o preço atual 5.45. Muitos comparam -0.91% e -0.91% antes de enviar ordens em 5.45 ou 5.75. Estude as mudanças diárias de preço de XWIN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Nova Lifestyle, Inc.?
O maior preço de Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) no último ano foi 6.00. As ações oscilaram bastante dentro de 5.31 - 6.00, e a comparação com 5.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Nova Lifestyle, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Nova Lifestyle, Inc.?
O menor preço de Nova Lifestyle, Inc. (XWIN) no ano foi 5.31. A comparação com o preço atual 5.45 e 5.31 - 6.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XWIN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XWIN?
No passado Nova Lifestyle, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.46 e -0.91% após os eventos corporativos.
