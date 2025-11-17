报价部分
货币 / XWIN
XWIN: Nova Lifestyle, Inc.

5.49 USD 0.03 (0.55%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XWIN汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点5.40和高点5.59进行交易。

关注Nova Lifestyle, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

XWIN股票今天的价格是多少？

Nova Lifestyle, Inc.股票今天的定价为5.49。它在5.40 - 5.59范围内交易，昨天的收盘价为5.46，交易量达到560。XWIN的实时价格图表显示了这些更新。

Nova Lifestyle, Inc.股票是否支付股息？

Nova Lifestyle, Inc.目前的价值为5.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.18%和USD。实时查看图表以跟踪XWIN走势。

如何购买XWIN股票？

您可以以5.49的当前价格购买Nova Lifestyle, Inc.股票。订单通常设置在5.49或5.79附近，而560和-1.79%显示市场活动。立即关注XWIN的实时图表更新。

如何投资XWIN股票？

投资Nova Lifestyle, Inc.需要考虑年度范围5.31 - 6.00和当前价格5.49。许多人在以5.49或5.79下订单之前，会比较-0.18%和。实时查看XWIN价格图表，了解每日变化。

Nova Lifestyle, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nova Lifestyle, Inc.的最高价格是6.00。在5.31 - 6.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nova Lifestyle, Inc.的绩效。

Nova Lifestyle, Inc.股票的最低价格是多少？

Nova Lifestyle, Inc.（XWIN）的最低价格为5.31。将其与当前的5.49和5.31 - 6.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XWIN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XWIN股票是什么时候拆分的？

Nova Lifestyle, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.46和-0.18%中可见。

日范围
5.40 5.59
年范围
5.31 6.00
前一天收盘价
5.46
开盘价
5.59
卖价
5.49
买价
5.79
最低价
5.40
最高价
5.59
交易量
560
日变化
0.55%
月变化
-0.18%
6个月变化
-0.18%
年变化
-0.18%
