FiyatlarBölümler
Dövizler / XRT
Geri dön - Hisse senetleri

XRT: SPDR S&P Retail ETF

87.28 USD 1.18 (1.33%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XRT fiyatı bugün -1.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.81 ve Yüksek fiyatı olarak 88.51 aralığında işlem gördü.

SPDR S&P Retail ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XRT haberleri

Günlük aralık
86.81 88.51
Yıllık aralık
61.33 89.41
Önceki kapanış
88.46
Açılış
88.51
Satış
87.28
Alış
87.58
Düşük
86.81
Yüksek
88.51
Hacim
6.412 K
Günlük değişim
-1.33%
Aylık değişim
4.88%
6 aylık değişim
26.27%
Yıllık değişim
12.82%
21 Eylül, Pazar