Divisas / XRT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
XRT: SPDR S&P Retail ETF
87.66 USD 0.20 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de XRT de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.19, mientras que el máximo ha alcanzado 89.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR S&P Retail ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XRT News
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- More people earning over $100,000 are doing their back-to-school and holiday shopping at Dollar General and Dollar Tree these days. Here’s why.
- Wall Street Lunch: Gen Z Plans To Slash Holiday Budget (undefined:M)
- What Next for U.S. Retail ETFs?
- Diamonds are selling again, as Signet sees sales growth. The stock has been surging.
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- TJ Maxx parent’s stock jumps toward a record as consumers flock to its off-price goods
- Retail Sales Show Resilience in July: Sector ETFs in Focus
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Tug Of War: Bulls Vs. Fear
- Big-Box Retailers Gear Up to Report This Week: ETFs in Focus
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Lululemon: The Situation Is Better Than You Think (NASDAQ:LULU)
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Opinion: A court could strike down Trump’s tariffs—and blow a hole in the U.S. budget
- Target Stock: Dividend Hike Signal Optimism Sales Growth Tariff Worries Persist (NYSE:TGT)
Rango diario
87.19 89.41
Rango anual
61.33 89.41
- Cierres anteriores
- 87.46
- Open
- 87.56
- Bid
- 87.66
- Ask
- 87.96
- Low
- 87.19
- High
- 89.41
- Volumen
- 12.148 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 5.34%
- Cambio a 6 meses
- 26.82%
- Cambio anual
- 13.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B