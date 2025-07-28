Währungen / XRT
XRT: SPDR S&P Retail ETF
87.28 USD 1.18 (1.33%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von XRT hat sich für heute um -1.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 86.81 bis zu einem Hoch von 88.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR S&P Retail ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
86.81 88.51
Jahresspanne
61.33 89.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.46
- Eröffnung
- 88.51
- Bid
- 87.28
- Ask
- 87.58
- Tief
- 86.81
- Hoch
- 88.51
- Volumen
- 6.412 K
- Tagesänderung
- -1.33%
- Monatsänderung
- 4.88%
- 6-Monatsänderung
- 26.27%
- Jahresänderung
- 12.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K