XRT: SPDR S&P Retail ETF

87.28 USD 1.18 (1.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de XRT a changé de -1.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.81 et à un maximum de 88.51.

Suivez la dynamique SPDR S&P Retail ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XRT Nouvelles

Range quotidien
86.81 88.51
Range Annuel
61.33 89.41
Clôture Précédente
88.46
Ouverture
88.51
Bid
87.28
Ask
87.58
Plus Bas
86.81
Plus Haut
88.51
Volume
6.412 K
Changement quotidien
-1.33%
Changement Mensuel
4.88%
Changement à 6 Mois
26.27%
Changement Annuel
12.82%
20 septembre, samedi