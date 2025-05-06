FiyatlarBölümler
Dövizler / XPEL
Geri dön - Hisse senetleri

XPEL: XPEL Inc

33.12 USD 0.34 (1.02%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

XPEL fiyatı bugün -1.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.75 ve Yüksek fiyatı olarak 33.71 aralığında işlem gördü.

XPEL Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XPEL haberleri

Günlük aralık
32.75 33.71
Yıllık aralık
24.25 47.23
Önceki kapanış
33.46
Açılış
33.62
Satış
33.12
Alış
33.42
Düşük
32.75
Yüksek
33.71
Hacim
761
Günlük değişim
-1.02%
Aylık değişim
-9.16%
6 aylık değişim
13.35%
Yıllık değişim
-23.42%
21 Eylül, Pazar